Meteo Lazio: addio alla primavera anticipata, in arrivo una serie di perturbazioni

L’alta pressione continua a dominare il Lazio, garantendo condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. Le temperature massime si mantengono su valori primaverili, con punte che possono raggiungere i 20°C nelle ore più calde della giornata. Tuttavia, nel corso del pomeriggio e della sera, si potrà assistere a un progressivo aumento della nuvolosità, segnando l’inizio di un cambiamento nello scenario meteorologico.

Questa fase di stabilità atmosferica ha ormai le ore contate. A partire da sabato, la copertura nuvolosa tenderà ad aumentare, preannunciando l’ingresso della prima di una serie di perturbazioni atlantiche destinate a interessare la regione nei giorni successivi. Le prime piogge sono attese nel pomeriggio di domenica, inizialmente deboli e sparse, ma in progressiva intensificazione con il passare delle ore. Lunedì sarà la giornata in cui il maltempo si farà più incisivo, con precipitazioni diffuse e temporali localmente forti, che potrebbero coinvolgere diverse aree del Lazio.

L’evoluzione successiva conferma il persistere di una fase instabile e piovosa, con ulteriori impulsi perturbati che potrebbero rinnovare condizioni di maltempo a più riprese. L’andamento atmosferico sarà quindi caratterizzato da un deciso cambio di passo rispetto ai giorni precedenti, con il ritorno di un clima più dinamico e variabile. Sarà fondamentale seguire gli aggiornamenti meteo per valutare l’intensità e la distribuzione delle precipitazioni previste nei giorni a venire.

