Meteo Lazio: giornate soleggiate e temperature fino a 20°C, severo maltempo dal 9 marzo

L’alta pressione continua a dominare lo scenario meteorologico sul Lazio, mantenendo condizioni di tempo stabile, soleggiato e asciutto su tutta la regione. Questa fase anticiclonica, caratterizzata da temperature miti e valori massimi che possono raggiungere i 20°C, offre un vero e proprio assaggio di primavera, con giornate luminose e un’atmosfera quasi fuori stagione. Tuttavia, nelle valli interne e nelle pianure, il ristagno dell’umidità favorisce la formazione di foschie e locali banchi di nebbia nelle ore più fredde, un elemento tipico di queste configurazioni atmosferiche.

Nonostante il dominio anticiclonico, la situazione è destinata a cambiare nel corso del fine settimana, quando la progressiva comparsa di nubi segnerà l’avvicinarsi di un peggioramento più significativo. A partire da lunedì 9 marzo, infatti, una nuova perturbazione atlantica farà il suo ingresso sul Mediterraneo, ponendo fine a questa fase di stabilità. Il richiamo di aria umida e instabile porterà un incremento della copertura nuvolosa su tutta la regione, con un conseguente aumento del rischio di precipitazioni, che potrebbero risultare anche intense nelle giornate successive.

Questo cambio di scenario rientra nella tipica variabilità marzolina, con l’alternanza tra periodi miti e soleggiati e fasi di maltempo più accentuato. Il passaggio da un regime anticiclonico a una configurazione dominata dalle correnti atlantiche evidenzia la dinamicità di questo mese, capace di regalare giornate dal sapore primaverile per poi riportare condizioni più tipicamente invernali in breve tempo.

