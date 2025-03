Meteo Lazio: instabilità in attenuazione, ma persistono nubi e qualche pioggia

MeteoWeb

La circolazione depressionaria che negli ultimi giorni ha portato acquazzoni e temporali sul Lazio è in fase di progressivo allontanamento, favorendo l’ingresso di aria più secca che, dalla serata, contribuirà a un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Tuttavia, l’atmosfera rimane ancora instabile, con la presenza di nubi e locali precipitazioni.

Sin dalle prime ore del mattino di domani, sabato 15 marzo, il cielo si presenterà coperto su gran parte del territorio laziale a causa dell’afflusso di correnti umide. Nel corso della giornata, l’aumento della copertura nuvolosa sarà più evidente sui litorali settentrionali e sulle pianure settentrionali, dove nel pomeriggio si potranno verificare deboli piogge. Sui litorali meridionali la situazione sarà più variabile, con schiarite più ampie nel pomeriggio, seguite da un nuovo aumento della nuvolosità in serata. Anche sulla capitale il cielo sarà inizialmente parzialmente nuvoloso, con tendenza a un progressivo peggioramento fino a coprirsi del tutto in serata, accompagnato da precipitazioni di debole intensità.

Sulle pianure meridionali la giornata sarà caratterizzata da una densa copertura nuvolosa al mattino, ma con ampie e rapide aperture già dalla tarda mattinata. Tuttavia, la nuvolosità tornerà ad aumentare in serata. Nelle aree subappenniniche il cielo rimarrà prevalentemente coperto per tutto il giorno, con deboli piogge a partire dal pomeriggio, mentre sull’Appennino la copertura nuvolosa sarà quasi costante, sebbene si possano verificare brevi e temporanee schiarite nel corso del pomeriggio. In serata, anche qui, si registreranno piogge deboli.

I venti soffieranno debolmente dai quadranti sud-occidentali, con tendenza a una momentanea attenuazione prima di ruotare nuovamente dagli stessi settori. Il limite dello zero termico si manterrà intorno ai 2450 metri, mentre il mare risulterà mosso.

Per una stabilizzazione più marcata della situazione meteorologica sarà necessario attendere il periodo tra il 18 e il 21 marzo, quando il miglioramento sarà più evidente, sebbene accompagnato da un calo delle temperature massime.

