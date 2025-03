Meteo Lazio: nubi e piogge in una domenica di spiccata variabilità. Domani timido miglioramento

MeteoWeb

Il Lazio si prepara a vivere una fase caratterizzata da condizioni di variabilità atmosferica, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa già dalle prime ore della giornata. L’afflusso di umidità determinerà cieli spesso coperti, specialmente sulle pianure settentrionali e sulle zone subappenniniche, dove le nubi risulteranno più compatte. Nelle aree costiere, sia settentrionali che meridionali, il cielo si presenterà più variabile, alternando momenti di schiarita a fasi di maggiore copertura nuvolosa. Nel corso della serata, le condizioni tenderanno a peggiorare con l’arrivo di deboli precipitazioni, che interesseranno dapprima le zone interne e successivamente anche la Capitale e le aree pianeggianti meridionali. Sugli Appennini, la nuvolosità sarà in progressivo aumento nel corso della giornata, con precipitazioni deboli che si manifesteranno soprattutto nel pomeriggio, prima di una parziale attenuazione in serata. La ventilazione si manterrà moderata dai quadranti sud-occidentali, mentre il mare risulterà molto mosso. Il limite dello zero termico si attesterà intorno ai 1600 metri.

Con l’inizio della nuova settimana, una temporanea rimonta dell’alta pressione favorirà un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche, riportando stabilità e tempo prevalentemente soleggiato. Tuttavia, non mancheranno annuvolamenti sparsi nel corso della giornata, più evidenti nelle ore pomeridiane, specialmente sulle pianure e sui rilievi. Sui litorali settentrionali, il cielo si manterrà poco o parzialmente nuvoloso, mentre sulle coste meridionali la variabilità lascerà spazio a schiarite più ampie verso sera. Le pianure interne e le zone subappenniniche saranno interessate da un’alternanza di nubi e schiarite, senza fenomeni di rilievo. Anche sulla Capitale e sulle pianure meridionali il cielo sarà inizialmente poco nuvoloso, con un aumento della copertura nel pomeriggio. Sull’Appennino, la nuvolosità risulterà più compatta nelle ore centrali della giornata, ma senza precipitazioni significative. I venti soffieranno deboli dai quadranti nord-orientali, tendendo successivamente a disporsi dai quadranti sud-occidentali. Il limite dello zero termico scenderà leggermente, attestandosi intorno ai 1450 metri. Il moto ondoso del mare sarà in graduale attenuazione, passando da molto mosso a mosso.

