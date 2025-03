Meteo Lazio: forte peggioramento in arrivo con temporali notturni

MeteoWeb

Il Lazio si prepara a un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche, con l’arrivo di piogge e temporali nelle prossime ore. Le ultime analisi confermano il transito di una linea temporalesca tra la serata odierna e la notte successiva, con fenomeni che potranno risultare localmente intensi. Dopo una giornata di lunedì caratterizzata da un’alternanza tra schiarite e annuvolamenti, si attende un secondo peggioramento più marcato, che interesserà la regione nelle ore serali di domani, portando ulteriori precipitazioni e un contesto atmosferico instabile.

Nonostante l’arrivo del maltempo, la quota neve rimarrà piuttosto elevata, attestandosi oltre i 2000 metri. Questo scenario riduce le possibilità di nevicate significative sulle vette appenniniche del Lazio almeno nel breve termine. Tuttavia, con il proseguire della settimana, sarà fondamentale monitorare l’evoluzione della situazione atmosferica per comprendere se si presenteranno nuove opportunità per la neve sulle montagne della regione.

L’instabilità prevista conferma una fase meteorologica dinamica, tipica della stagione, con un’alternanza di impulsi perturbati e momenti di variabilità. Le precipitazioni attese potrebbero risultare particolarmente significative in alcune aree, rendendo necessaria un’attenzione costante all’evoluzione del quadro meteo. La situazione resta dunque in evoluzione, con possibili aggiornamenti nei prossimi giorni per valutare con maggiore precisione gli effetti di questa nuova fase di maltempo sul Lazio.

