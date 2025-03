Meteo Lazio: piogge e instabilità fino a tutto il weekend

MeteoWeb

Il Lazio è attualmente interessato da un’area di bassa pressione che porta condizioni di marcata instabilità atmosferica. Piogge e acquazzoni stanno caratterizzando la giornata, con fenomeni che, sebbene possano attenuarsi temporaneamente nel corso del pomeriggio e della sera, continueranno a rendere il quadro meteorologico piuttosto variabile. Nei prossimi giorni, il tempo resterà perturbato a causa dell’arrivo di nuove perturbazioni di origine atlantica, che porteranno ulteriori precipitazioni, a tratti intense. Il passaggio di più fronti instabili garantirà un’alternanza di piogge diffuse e brevi tregue, mantenendo il clima tipicamente instabile almeno fino al fine settimana.

Secondo le previsioni, una parentesi di miglioramento potrebbe concretizzarsi tra il 17 e il 20 marzo, quando l’azione delle perturbazioni potrebbe attenuarsi, lasciando spazio a condizioni meteorologiche più stabili. Tuttavia, resta da valutare l’evoluzione successiva, in quanto la dinamicità atmosferica di questo periodo dell’anno potrebbe favorire nuovi cambiamenti nel breve termine.

