Meteo Lazio: piogge e instabilità fino a tutto il weekend

MeteoWeb

Una circolazione di bassa pressione interessa il Lazio, determinando condizioni di tempo instabile con precipitazioni diffuse su gran parte del territorio. Il peggioramento si protrarrà fino al weekend, con il transito di diversi fronti perturbati che porteranno piogge a tratti intense. In alcuni momenti, le precipitazioni potrebbero risultare particolarmente abbondanti, aumentando il rischio di disagi o criticità, soprattutto nelle aree più esposte.

L’instabilità caratterizzerà i prossimi giorni, con cieli spesso coperti e precipitazioni che potranno assumere carattere di rovescio o temporale. Il maltempo sarà accompagnato da un progressivo calo delle temperature massime, che si manterranno su valori inferiori rispetto alla media recente.

Un miglioramento più significativo potrebbe manifestarsi tra il 18 e il 21 marzo, quando le condizioni atmosferiche dovrebbero stabilizzarsi, sebbene in un contesto più fresco. Fino ad allora, sarà necessario prestare attenzione all’evoluzione meteorologica, soprattutto per quanto riguarda le precipitazioni più intense e i possibili effetti sul territorio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.