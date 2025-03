Meteo Lazio: instabilità persistente con piogge e vento, migliora dopo il 18 marzo

MeteoWeb

Un’area di bassa pressione si sta consolidando sul Lazio, portando una nuova fase di tempo instabile che si protrarrà almeno fino al fine settimana. Le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da una nuvolosità diffusa e da deboli precipitazioni distribuite su tutto il territorio, con un’intensificazione attesa nel corso del pomeriggio e della sera. I prossimi giorni saranno segnati dal passaggio di diversi sistemi perturbati, responsabili di piogge a tratti abbondanti e di un contesto atmosferico spesso perturbato. La ventilazione si manterrà sostenuta, contribuendo a rendere il quadro meteorologico ancora più dinamico.

Nonostante la frequente presenza di precipitazioni, le temperature resteranno piuttosto miti, grazie all’afflusso di correnti più temperate che impediranno un calo termico significativo.

La situazione non mostrerà segnali di miglioramento immediato. L’instabilità continuerà a dominare il Lazio fino al weekend, con ulteriori episodi di maltempo. Solo a partire dal periodo compreso tra il 18 e il 21 marzo si intravede una possibile tregua, quando l’attenuazione della circolazione depressionaria potrebbe lasciare spazio a condizioni più asciutte e stabili.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

