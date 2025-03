Meteo Lazio: breve tregua, ma nuove piogge e vento in arrivo

MeteoWeb

Il Lazio si trova attualmente sotto l’influenza di un temporaneo rinforzo dell’alta pressione, che sta favorendo un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche. Questo scenario sta portando a un aumento delle schiarite e a un generale rasserenamento del cielo, offrendo una breve parentesi di stabilità. Tuttavia, questa fase sarà di breve durata, poiché il contesto meteorologico rimane fortemente influenzato dalle correnti atlantiche, destinate a riportare instabilità nei prossimi giorni.

A caratterizzare il quadro climatico sarà una nuova fase piovosa e instabile, destinata a protrarsi fino al fine settimana. Diversi sistemi perturbati attraverseranno la regione, portando precipitazioni anche intense in alcune fasi. Il flusso umido e mite proveniente dall’Atlantico favorirà piogge diffuse, alternate a brevi pause asciutte, senza una stabilità duratura. L’instabilità sarà accompagnata da un rinforzo della ventilazione, con venti sostenuti che contribuiranno a rendere le condizioni meteorologiche dinamiche e a tratti perturbate.

Dal punto di vista termico, le temperature si manterranno su valori miti per il periodo. Il contributo delle masse d’aria atlantiche impedirà cali significativi, mantenendo le temperature superiori alla media stagionale. Questo contesto, unito all’elevata umidità, potrebbe accentuare il carattere piovoso del periodo, con precipitazioni più abbondanti nelle aree maggiormente esposte alle correnti occidentali.

La settimana proseguirà quindi con una spiccata variabilità, caratterizzata da alternanza tra brevi momenti di tregua e il passaggio di nuovi impulsi perturbati. Il Lazio dovrà quindi fare i conti con un meteo dinamico, dominato dall’influenza atlantica, con piogge, vento e temperature miti fino al weekend.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.