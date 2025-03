Meteo Lazio: settimana instabile con piogge e schiarite, migliora da giovedì

MeteoWeb

Sul Lazio si va delineando un progressivo cambiamento delle condizioni meteorologiche, con l’ingresso di aria più umida che, complice un calo della pressione atmosferica, favorirà un rapido aumento della nuvolosità fino a cieli molto coperti nella serata di oggi. Lunedì 24 marzo sarà dunque una giornata all’insegna dell’instabilità, a causa di una circolazione depressionaria in progressivo approfondimento sulla regione, che porterà diffusa nuvolosità e deboli precipitazioni nel corso del pomeriggio.

La situazione sarà piuttosto variegata a seconda delle aree. Sui litorali settentrionali si assisterà inizialmente a cieli molto nuvolosi o coperti, seguiti però da ampi e rapidi rasserenamenti a partire dalla tarda mattinata, con una nuova ripresa della copertura nuvolosa in serata. Diversa la dinamica sui litorali meridionali, dove la nuvolosità si manterrà compatta per gran parte della giornata, lasciando spazio a qualche schiarita solo nelle ore serali. Le pianure settentrionali sperimenteranno una situazione simile, con cieli per lo più grigi nella prima parte della giornata e schiarite più frequenti nel pomeriggio.

Nella zona della Capitale e lungo i settori subappenninici, le nubi andranno intensificandosi gradualmente fino a portare deboli piogge durante le ore pomeridiane, mentre in serata si prevedono ampie aperture del cielo. Sulle pianure meridionali, il cielo si presenterà inizialmente parzialmente nuvoloso, con qualche timida schiarita, ma nel corso della giornata la nuvolosità tenderà ad aumentare fino a risultare estesa. Sull’Appennino, l’aumento delle nubi sarà più marcato e accompagnato da deboli piogge pomeridiane, destinate tuttavia ad esaurirsi in serata. La ventilazione sarà debole, inizialmente orientata dai quadranti sud-orientali, ma ruoterà gradualmente verso sud-ovest.

Le giornate di martedì e mercoledì proseguiranno nel segno della variabilità, con cieli alternati tra nuvole e schiarite e precipitazioni intermittenti, soprattutto nelle ore centrali del giorno e sulle aree interne della regione. Non si escludono locali rovesci o temporali. Un miglioramento più deciso è atteso a partire da giovedì 27 marzo, quando l’ingresso di correnti più secche dai Balcani favorirà un rasserenamento generale e più stabile delle condizioni atmosferiche su tutto il territorio laziale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.