Meteo Marche: alta pressione e stabilità fino a venerdì, poi possibili piovaschi

MeteoWeb

L’anticiclone in espansione garantisce condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutto il territorio marchigiano, offrendo giornate serene e temperature in graduale rialzo. Le massime tenderanno ad aumentare, regalando un clima più mite nelle ore centrali della giornata, mentre le minime resteranno ancora piuttosto fresche, specie nelle aree interne e nelle vallate. Questa fase di stabilità si protrarrà fino a venerdì, ma nel fine settimana si assisterà a un progressivo cambiamento delle condizioni meteorologiche. La nuvolosità tenderà ad aumentare, portando cieli via via più coperti. Nella giornata di domenica potrebbero verificarsi deboli piogge, in particolare lungo il settore appenninico e sulle aree settentrionali della regione.

L’inizio della prossima settimana potrebbe segnare un peggioramento più marcato con l’arrivo di una perturbazione da Ovest, che potrebbe portare un ritorno delle precipitazioni in maniera più diffusa. L’evoluzione sarà da monitorare nei prossimi aggiornamenti per definire con maggiore precisione l’intensità e l’estensione del peggioramento atteso.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.