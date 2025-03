Meteo Marche: dopo il sole, attesa una fase instabile con piogge e vento

MeteoWeb

Le Marche stanno attualmente beneficiando dell’influenza dell’alta pressione, che sta garantendo condizioni meteorologiche stabili e prevalentemente soleggiate. Il cielo si mantiene sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata, con la presenza di annuvolamenti pomeridiani destinati a dissolversi progressivamente nelle ore serali. Tuttavia, questo scenario di stabilità non sarà destinato a durare, poiché l’ingresso di correnti atlantiche determinerà un cambiamento significativo nel corso della settimana.

Un flusso di aria umida e mite proveniente dall’oceano darà il via a una fase meteorologica più instabile, caratterizzata da un’alternanza tra rovesci, piogge diffuse e raffiche di vento sostenute. Il transito di diversi sistemi perturbati influenzerà le condizioni atmosferiche in maniera marcata, portando episodi di precipitazioni anche intense. Nonostante la predominanza del maltempo, non mancheranno momenti di tregua, con schiarite più probabili lungo le aree costiere, dove le pause asciutte saranno più frequenti tra un passaggio perturbato e l’altro.

Parallelamente all’aumento dell’instabilità, le temperature seguiranno una tendenza al rialzo. L’afflusso di masse d’aria più miti contribuirà a mantenere i valori termici al di sopra delle medie stagionali, creando un contesto climatico relativamente più caldo rispetto al periodo. Questo innalzamento delle temperature, unito alla persistenza dell’umidità, potrà favorire la formazione di fenomeni localmente più intensi, in particolare nelle aree interne e nelle zone esposte ai venti di libeccio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.