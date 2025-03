Meteo Marche: in arrivo una fase perturbata con piogge intense sui settori meridionali

MeteoWeb

La situazione meteorologica sulle Marche è destinata a peggiorare progressivamente a causa dell’approfondimento di una circolazione depressionaria in arrivo dal bacino del Mediterraneo. Già a partire dalla mattinata di mercoledì, il cielo si presenterà diffusamente nuvoloso su tutto il territorio regionale, segnale evidente dell’instabilità in aumento. Con il passare delle ore, le condizioni tenderanno a divenire via via più compromesse, e nella seconda parte della giornata sono attese deboli piogge sparse, in particolare sulle aree interne e lungo la fascia costiera.

Tuttavia, è tra la serata di mercoledì e le successive giornate di giovedì e venerdì che la fase perturbata entrerà nel vivo. Un vasto e profondo vortice depressionario è infatti previsto in approfondimento in prossimità dello Ionio, dove tenderà a stazionare per diverse ore, alimentando una dinamica atmosferica fortemente instabile su buona parte del versante adriatico. La configurazione barica prevista porterà con sé una decisa rotazione ciclonica dei venti, che andranno a richiamare masse d’aria miti e molto umide dal quadrante sud-orientale. Queste correnti di Scirocco, attraversando il medio Adriatico, raggiungeranno direttamente le Marche, con effetti significativi in termini di precipitazioni.

Il risultato sarà un incremento sensibile dell’intensità e della persistenza delle piogge, che diverranno copiose e localmente anche forti, in particolare sulla fascia costiera meridionale della regione. Le basse Marche risulteranno dunque tra le aree più esposte, con la possibilità di accumuli pluviometrici significativi nel corso delle 48 ore centrali dell’evento. L’energia fornita dai contrasti termici tra le masse d’aria e la componente orografica del territorio potrà inoltre innescare fenomeni convettivi, aumentando il rischio di temporali sparsi, soprattutto nelle zone collinari e pedemontane.

