Meteo Marche: progressivo miglioramento con alta pressione in arrivo

Dopo un periodo di instabilità, le Marche si avviano verso condizioni meteorologiche più stabili. La circolazione depressionaria, che ha determinato residui fenomeni nelle ore mattutine, si sta progressivamente allontanando, permettendo un miglioramento del tempo, seppur con la presenza di alcune nubi ancora diffuse. A partire dal 3 marzo, l’espansione di un campo anticiclonico favorirà un deciso cambio di scenario, garantendo giornate prevalentemente soleggiate e asciutte. L’afflusso di correnti più fresche di Grecale porterà inizialmente un lieve calo delle temperature, soprattutto nei valori minimi, ma già tra il 4 e il 5 marzo si assisterà a un graduale rialzo termico, con valori più miti nelle ore centrali della giornata.

Questa fase segnerà il ritorno della stabilità atmosferica, con condizioni favorevoli a un periodo di tempo stabile e primaverile, caratterizzato da ampie schiarite e temperature in progressivo aumento.

