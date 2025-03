Meteo Marche: nuovo peggioramento con piogge e neve fino a giovedì

MeteoWeb

Dopo una giornata prevalentemente nuvolosa, la serata porterà un cambiamento significativo sulle Marche grazie all’ingresso di correnti più secche che favoriranno un rapido rasserenamento del cielo. Questo miglioramento, tuttavia, sarà solo temporaneo, in quanto la regione si prepara a vivere una nuova fase di instabilità atmosferica già a partire dalla giornata di lunedì.

Nel corso della mattinata e del primo pomeriggio di lunedì è atteso il passaggio di un fronte freddo che interesserà gran parte del territorio marchigiano, determinando una veloce ma incisiva fase di maltempo. Le precipitazioni, sotto forma di piogge e rovesci, saranno più consistenti sulle aree meridionali della regione, dove non si esclude qualche fenomeno localmente intenso. Le temperature subiranno una flessione, con la neve che tornerà a fare la sua comparsa lungo i rilievi appenninici, scendendo fino a quote di 1000-1200 metri e, in alcune vallate interne, anche al di sotto di questa soglia.

La situazione resterà instabile anche tra martedì e mercoledì, quando una circolazione ciclonica in quota, caratterizzata da aria fredda e umida proveniente dai quadranti orientali, continuerà a influenzare le condizioni meteorologiche regionali. In questo contesto, il cielo si manterrà spesso coperto o irregolarmente nuvoloso, con frequenti occasioni per precipitazioni sparse. Anche in queste giornate si conferma il rischio di nuove nevicate sui rilievi, a tratti a quote medio-basse, in un contesto termico ancora piuttosto rigido per il periodo.

Secondo le ultime proiezioni, a partire da giovedì si intravede una graduale attenuazione dell’instabilità, con una tendenza verso un miglioramento più diffuso delle condizioni meteo. Le schiarite potrebbero diventare via via più ampie, restituendo un quadro atmosferico più stabile, seppur in un contesto ancora fresco.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.