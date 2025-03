Meteo Marche: in arrivo piogge e instabilità fino a metà settimana

MeteoWeb

Sulle Marche si va rapidamente consolidando un cambiamento del quadro meteorologico, determinato da una repentina diminuzione della pressione atmosferica che sta favorendo l’ingresso di correnti più umide in quota. Questo flusso, in progressivo rinforzo, sarà il responsabile del peggioramento atteso a partire dalla serata, con l’arrivo di deboli piogge sparse che interesseranno diverse aree del territorio regionale.

A influenzare il tempo nei prossimi giorni sarà l’isolamento di un’ampia circolazione depressionaria sul bacino centro-occidentale del Mediterraneo. Tale configurazione barica manterrà la regione in un regime di instabilità almeno fino a metà della prossima settimana. Le giornate saranno caratterizzate da una marcata variabilità atmosferica, tipica del periodo primaverile: a brevi fasi soleggiate e asciutte si alterneranno passaggi instabili, con nuvolosità irregolare e precipitazioni a tratti, anche se generalmente non persistenti.

Il quadro termico seguirà questa evoluzione con un graduale calo delle temperature, che si porteranno su valori più consoni al periodo. La sensazione generale sarà dunque quella di una primavera dinamica e instabile, in cui il tempo potrà cambiare rapidamente anche nell’arco della stessa giornata. Sarà importante restare aggiornati sull’evoluzione delle condizioni meteo, soprattutto in vista della seconda parte della settimana, quando la situazione potrebbe evolvere ulteriormente.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

