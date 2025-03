Meteo Marche: peggioramento in serata con piogge e fiocchi fino in collina

MeteoWeb

Sulle Marche si profila un cambiamento significativo delle condizioni meteorologiche a causa di un rapido cedimento dell’alta pressione, che consentirà l’ingresso di aria più fredda e porterà a un peggioramento nella seconda parte della giornata. Il progressivo aumento della nuvolosità sarà accompagnato da deboli piogge sparse, segnale dell’imminente fase di instabilità. Nel pomeriggio e in serata, l’afflusso di aria molto fredda proveniente dai Balcani determinerà un sensibile abbassamento delle temperature, favorendo la formazione di precipitazioni diffuse. In questo contesto, non si esclude la possibilità di nevicate fino a quote basse, con fiocchi che potranno spingersi fino ai rilievi collinari.

Dopo questa breve parentesi di instabilità, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con il ritorno del tempo stabile almeno fino al fine settimana. Le temperature, dopo il brusco calo iniziale, seguiranno un graduale aumento nel corso della settimana, segnando così un ritorno a condizioni più miti e meno rigide rispetto alla fase fredda in arrivo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.