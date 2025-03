Meteo Marche: piogge a tratti intense e neve copiosa sopra i 1800 metri

MeteoWeb

Sulle Marche si apre una fase di tempo instabile, destinata a protrarsi per alcuni giorni, a causa dell’isolamento di una vasta circolazione depressionaria sul Mediterraneo centro-occidentale. Questo sistema di bassa pressione influenzerà in maniera significativa le condizioni meteorologiche regionali, portando frequenti passaggi perturbati alternati a temporanee pause asciutte. Giovedì 27 marzo sarà una giornata caratterizzata da condizioni meteo a tratti perturbate. Le piogge, localmente insistenti, interesseranno buona parte del territorio marchigiano, con brevi intervalli di tregua, più probabili sulle zone meridionali e costiere. Il quadro rimarrà variabile, con cieli coperti e fenomeni intervallati da momenti più stabili ma di breve durata.

Venerdì si attende un parziale miglioramento, con una riduzione dell’instabilità su gran parte della regione fin dalle prime ore del mattino. Tuttavia, questa tregua sarà di breve durata: già da sabato è previsto un nuovo peggioramento, con il ritorno di piogge diffuse e persistenti, che potrebbero insistere anche nella giornata di domenica, mantenendo il contesto meteorologico improntato all’instabilità.

Le precipitazioni saranno accompagnate da nevicate in Appennino, inizialmente oltre i 1500-1600 metri, ma con accumuli significativi soprattutto alle quote più alte. Oltre i 1800-2000 metri, infatti, si potranno registrare cumulate nevose abbondanti, localmente superiori al metro di spessore. Il contesto meteorologico sarà dunque tipicamente tardo-invernale, con un mix di piogge intense e nevicate in alta quota che richiederanno particolare attenzione soprattutto nelle aree montane e pedemontane.

