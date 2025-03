Meteo Marche: tempo variabile con piogge in aumento da lunedì

MeteoWeb

Le Marche si trovano sotto l’influenza di infiltrazioni umide che favoriscono un cielo prevalentemente nuvoloso o molto nuvoloso, seppur senza fenomeni meteorologici di rilievo. Questo contesto atmosferico anticipa l’arrivo di una fase più instabile che prenderà piede nei prossimi giorni, con l’ingresso di correnti miti e umide di origine atlantica. A partire da lunedì 10 marzo, si prevede un progressivo aumento dell’instabilità, con episodi di maltempo che potranno risultare a tratti intensi, alternati a momenti di pausa caratterizzati da schiarite.

Le precipitazioni saranno più frequenti nelle zone interne e sui rilievi, mentre lungo le aree costiere si potranno osservare intervalli di tempo più soleggiato tra un impulso perturbato e l’altro. L’evoluzione meteorologica sarà dunque contraddistinta da un’alternanza tra fasi piovose e momenti di variabilità, in un contesto che vedrà le temperature in graduale aumento. I valori termici si porteranno al di sopra delle medie stagionali, mantenendo un clima più mite rispetto ai giorni precedenti.

L’andamento della settimana sarà influenzato dalla persistenza delle correnti atlantiche, che determineranno condizioni di tempo dinamico e soggetto a rapidi cambiamenti. L’attenzione resta puntata sull’evoluzione delle perturbazioni in arrivo, con la possibilità di aggiornamenti nei prossimi giorni per valutare eventuali variazioni nello scenario meteorologico.

