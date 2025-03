Meteo Marche: tra schiarite e acquazzoni, il tempo si fa più instabile

MeteoWeb

Un graduale cambiamento delle condizioni meteorologiche interesserà le Marche nelle prossime ore, con una diminuzione della pressione che favorirà l’afflusso di aria più umida. Questo scenario porterà a un peggioramento del tempo tra la sera e la notte, con un aumento della probabilità di rovesci e temporali. Nonostante il quadro instabile, saranno comunque possibili momenti soleggiati, in particolare lungo le zone costiere, dove le schiarite potranno alternarsi rapidamente agli acquazzoni. Il vento sarà un elemento rilevante della giornata, con raffiche a tratti molto forti provenienti da sud-ovest, specialmente nelle aree appenniniche sottovento, dove si potranno registrare intensità particolarmente sostenute.

Le temperature subiranno un generale aumento, portandosi su valori superiori alla media del periodo. Questo rialzo termico, unito alla ventilazione sostenuta, contribuirà a rendere il contesto meteorologico piuttosto dinamico e variabile, con rapide oscillazioni tra fasi di maltempo e momenti più miti e soleggiati.

