Meteo Marche: sole e temperature in rialzo, ma il weekend porterà piogge e instabilità

Le Marche stanno vivendo una fase di tempo stabile e soleggiato grazie alla presenza di un campo di alta pressione che garantisce condizioni atmosferiche serene su tutto il territorio regionale. Questa configurazione favorisce un graduale aumento delle temperature, che si stanno attestando su valori superiori alla media stagionale sia nelle ore diurne che durante la notte. Il clima asciutto e le giornate luminose caratterizzano l’attuale quadro meteorologico, rendendo questo periodo particolarmente favorevole per le attività all’aria aperta. Tuttavia, questo scenario è destinato a cambiare con l’avvicinarsi del fine settimana, quando una nuova configurazione atmosferica porterà instabilità e un peggioramento delle condizioni meteo.

L’arrivo di una vasta saccatura di origine atlantica sull’Europa occidentale determinerà l’afflusso di correnti umide e instabili dai quadranti sudoccidentali, che raggiungeranno progressivamente le Marche. L’aumento della nuvolosità sarà il primo segnale di questa trasformazione, seguita da precipitazioni intermittenti che si alterneranno a momenti di tregua. Questo scenario di variabilità atmosferica sarà accompagnato da temperature che continueranno a mantenersi su valori piuttosto elevati, grazie alla componente meridionale delle correnti in arrivo.

L’instabilità prevista per il fine settimana non si limiterà a un episodio isolato, ma darà il via a una fase meteorologica più dinamica che si protrarrà anche nei giorni successivi. Le precipitazioni, seppur distribuite in maniera discontinua, potrebbero manifestarsi con maggiore insistenza in alcune aree, determinando condizioni di tempo mutevoli con alternanza tra rovesci e pause asciutte. L’evoluzione del quadro atmosferico sarà segnata da una graduale flessione delle temperature a partire dalla prossima settimana, quando masse d’aria più fresche potrebbero riportare i valori termici su livelli più consoni al periodo.

