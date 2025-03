Meteo Marche: tempo stabile fino a venerdì, ma nel weekend tornano le nubi

MeteoWeb

Le Marche stanno beneficiando della presenza di un vasto campo di alta pressione, che garantisce condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su tutto il territorio. Questa configurazione atmosferica favorisce giornate serene e un graduale rialzo delle temperature, in particolare nei valori massimi, regalando un clima più mite rispetto ai giorni precedenti. Questo scenario di stabilità proseguirà fino a venerdì, offrendo condizioni meteorologiche ideali per chi ama il sole e il clima asciutto.

Tuttavia, con l’avvicinarsi del fine settimana, si prevede un progressivo aumento della nuvolosità, segnando un primo cambiamento nel quadro meteorologico. Durante il weekend, le nubi si faranno più compatte e, soprattutto nella giornata di domenica, potrebbero verificarsi deboli piovaschi, più probabili nelle zone appenniniche e sulle aree settentrionali della regione.

L’inizio della prossima settimana potrebbe portare un ulteriore peggioramento del tempo, con un aumento dell’instabilità proveniente da ovest. Sebbene i dettagli sull’evoluzione successiva siano ancora da confermare, è probabile un ritorno a condizioni più variabili, con possibilità di precipitazioni più diffuse. Nel frattempo, fino a venerdì, il dominio dell’alta pressione continuerà a regalare giornate luminose e temperature in crescita, rendendo questo periodo un perfetto anticipo di primavera.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

