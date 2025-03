Meteo Marche: fase instabile con temporali e piogge diffuse, temperature in aumento

MeteoWeb

Un rapido calo della pressione atmosferica sta determinando un sensibile peggioramento delle condizioni meteorologiche sulle Marche, con un’accentuazione dell’instabilità prevista soprattutto nella seconda parte della giornata. L’ingresso di correnti miti e umide di origine atlantica sta alimentando una fase caratterizzata da frequenti precipitazioni, con acquazzoni e temporali diffusi che interesseranno gran parte della regione.

Questo scenario di variabilità e piogge persistenti è destinato a protrarsi almeno fino al fine settimana, con un susseguirsi di perturbazioni che porteranno ulteriori fenomeni intensi. Nonostante il contesto generalmente perturbato, non mancheranno occasionali aperture del cielo, in particolare lungo la fascia costiera, dove si potranno verificare brevi momenti soleggiati tra un sistema perturbato e l’altro.

Le temperature, nel frattempo, seguiranno una tendenza al rialzo, con valori che si porteranno al di sopra della media stagionale. L’afflusso di aria più mite contribuirà a mantenere un clima relativamente temperato nonostante il maltempo, confermando un andamento meteorologico segnato da sbalzi repentini e condizioni spesso imprevedibili.

