Meteo, Marzo è un mese di estremi: 15 anni fa il grande freddo, oggi domina l’anticiclone

L’inizio della primavera meteorologica può riservare sorprese inattese, come dimostrato dal marzo 2010, quando una poderosa ondata di aria artica si abbatté sull’Italia, riportando condizioni invernali estreme. Un’irruzione fredda proveniente dal Nord Europa causò un brusco crollo delle temperature su tutta la Penisola, accompagnato da nevicate abbondanti che interessarono non solo le pianure del Nord e le coste dell’Alto Adriatico, ma anche la dorsale appenninica fino a quote molto basse.

In quell’occasione, la neve cadde copiosa su gran parte della Val Padana, con accumuli che in alcuni casi raggiunsero livelli da record per il mese di marzo. Anche il Veneto fu investito dall’evento, con precipitazioni nevose significative che coinvolsero persino Verona, una città dove nevicate di grande entità sono piuttosto rare a causa della sua posizione geografica sfavorevole. Il ritorno improvviso dell’inverno, accompagnato da venti intensi e un sensibile calo termico, rese quel marzo un episodio memorabile nella climatologia recente del Paese.

A distanza di 15 anni, le capacità previsionali hanno compiuto notevoli progressi, consentendo oggi di monitorare con maggiore precisione l’evoluzione atmosferica nei giorni successivi. Il confronto con il marzo 2025 è emblematico: a differenza del passato, il mese si apre con una situazione completamente opposta, caratterizzata da condizioni di stabilità e dall’espansione di un robusto anticiclone sull’Italia. Questo scenario garantirà bel tempo diffuso per buona parte della settimana, con cieli sereni e temperature miti, ma avrà anche effetti collaterali, come il ritorno dello smog nelle zone più soggette all’accumulo di inquinanti, in particolare sulla Pianura Padana.

L’attuale configurazione atmosferica evidenzia quanto il clima possa presentare variazioni significative da un anno all’altro, alternando ondate di freddo tardivo a periodi di alta pressione e stabilità. Se nel 2010 il mese si apriva con un’impronta decisamente invernale, nel 2025 la primavera sembra voler esordire con condizioni decisamente più miti, pur lasciando aperta la possibilità di nuovi cambiamenti nelle settimane successive.

