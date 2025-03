Meteo Molise: alta pressione in azione, bel tempo garantito per giorni

MeteoWeb

Il Molise si appresta a vivere una settimana dominata dalla stabilità atmosferica, grazie al progressivo rinforzo dell’anticiclone che garantirà condizioni di bel tempo diffuse su tutto il territorio. Dopo un periodo di variabilità, il miglioramento sarà evidente già a partire da martedì, quando il cielo si presenterà prevalentemente sereno e le temperature inizieranno a salire, segnando l’arrivo di un clima più mite.

L’alta pressione in consolidamento favorirà un progressivo rialzo termico e un’attenuazione della ventilazione, con giornate sempre più piacevoli e asciutte. Le condizioni meteorologiche rimarranno stabili per gran parte della settimana, con la totale assenza di fenomeni significativi.

Nonostante il predominio dell’anticiclone, potrebbe manifestarsi una lieve variabilità a livello locale, con qualche sporadico annuvolamento, ma senza alcun impatto rilevante sulle condizioni generali. Il contesto sarà quindi ideale per chi ama le giornate soleggiate, con temperature gradevoli che segneranno un primo assaggio di primavera.

L’evoluzione della settimana conferma dunque un periodo di calma atmosferica per il Molise, con un cielo limpido e un clima in progressivo riscaldamento, segnando una fase di stabilità destinata a perdurare almeno fino ai prossimi giorni.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

