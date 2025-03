Meteo Molise: in arrivo una fase perturbata con piogge e temporali

MeteoWeb

Il contesto meteorologico sul Molise è destinato a mutare sensibilmente nelle prossime ore a causa della rapida erosione del campo di alta pressione che aveva finora garantito una relativa stabilità. L’ingresso progressivo di masse d’aria più umide nei bassi strati favorirà già nella seconda parte della giornata un peggioramento delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di deboli piogge sparse, segnale iniziale di un cambiamento ben più marcato.

Tra mercoledì 26 e giovedì 27 marzo si prevede un netto peggioramento del tempo sulla regione, legato all’azione di un vortice ciclonico attualmente attivo sul Mar di Corsica. Questa struttura depressionaria tenderà a muoversi progressivamente verso sud-est, spostandosi prima sul basso Tirreno e successivamente sullo Ionio, determinando un significativo deterioramento delle condizioni meteorologiche su buona parte dell’Italia centro-meridionale e, in modo particolare, sul Molise.

Il passaggio del vortice sarà accompagnato da un incremento deciso dell’instabilità, con precipitazioni diffuse su tutta la regione. I rovesci, localmente a carattere temporalesco, potrebbero risultare abbondanti e persistenti, soprattutto tra mercoledì sera e giovedì. I modelli previsionali indicano la possibilità di accumuli pluviometrici anche superiori ai 50-60 mm, con picchi localizzati in corrispondenza delle zone collinari e montuose, maggiormente esposte all’effetto orografico.

Parallelamente alle precipitazioni, è previsto anche un sensibile calo delle temperature, che si porteranno su valori inferiori alle medie stagionali, a causa dell’ingresso di aria più fredda in quota. Il rinforzo dei venti a rotazione ciclonica, soprattutto nelle aree costiere e collinari, sarà un ulteriore elemento caratterizzante di questa fase perturbata, contribuendo a rendere ancora più marcato il quadro di maltempo.

L’evoluzione successiva non lascia spazio a un miglioramento immediato: la persistenza di una circolazione depressionaria sul bacino centro-meridionale del Mediterraneo manterrà elevate le condizioni di instabilità atmosferica anche nei giorni successivi, con possibili ulteriori precipitazioni fino al fine settimana.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.