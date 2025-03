Meteo Molise: peggioramento in arrivo, ma temperature in forte rialzo

MeteoWeb

Un rapido cedimento della pressione sta favorendo l’afflusso di aria più umida sul Molise, determinando un progressivo peggioramento delle condizioni meteorologiche. Le prime precipitazioni si faranno strada già nel corso della giornata, ma sarà in serata che le piogge tenderanno a intensificarsi, rendendo il contesto atmosferico instabile. Tuttavia, questa fase perturbata non sarà destinata a durare a lungo. Già nelle ore successive, il tempo tornerà a essere più variabile, senza fenomeni particolarmente significativi.

Il principale protagonista dei prossimi giorni sarà l’aumento delle temperature, favorito dal rinforzo delle correnti sud-occidentali. Il clima si manterrà dunque piuttosto mite, con valori che potranno raggiungere e superare i 20°C in diverse località della regione.

Un ulteriore rialzo termico è atteso tra venerdì e sabato, quando il caldo anomalo si farà sentire in maniera più evidente. Complice la presenza di una vasta area di bassa pressione sull’Europa occidentale, i venti miti in risalita porteranno le temperature a livelli decisamente superiori alla media del periodo. In molte zone interne del Molise, i valori massimi potranno superare i 25°C, soprattutto nelle aree esposte ai venti di Garbino e Scirocco. Anche lungo la fascia costiera, il clima risulterà decisamente più caldo del consueto, con possibili picchi di 22-23°C.

