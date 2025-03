Meteo Molise: attese piogge, temporali e vento forte

MeteoWeb

Il Molise si prepara ad affrontare una fase di maltempo che potrebbe protrarsi fino al prossimo fine settimana. La causa è da attribuire a un vortice depressionario attualmente attivo sul Mar di Corsica, destinato nelle prossime ore a spostarsi verso sud-est, transitando sul basso Tirreno e successivamente sulle acque dello Ionio. Questo movimento determinerà un’intensificazione dell’instabilità atmosferica sulla regione, con precipitazioni diffuse, rovesci a carattere temporalesco e un generale peggioramento delle condizioni meteorologiche.

I fenomeni previsti potranno risultare anche abbondanti, con accumuli pluviometrici localmente significativi. In alcune aree non si escludono picchi superiori ai 50-60 mm complessivi, specialmente in presenza di temporali rigeneranti o più intensi. La fase perturbata sarà accompagnata inoltre da un deciso calo delle temperature, con valori in discesa sia nei settori interni che lungo la costa, e da un marcato rinforzo della ventilazione. I venti, in rotazione ciclonica, potranno raggiungere intensità sostenute, contribuendo ad accentuare la sensazione di freddo.

L’instabilità non sarà limitata a un singolo passaggio perturbato: la persistenza di una circolazione depressionaria in area mediterranea potrebbe mantenere il tempo incerto e instabile anche nei giorni successivi, fino a comprendere parte del fine settimana.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

