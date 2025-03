Meteo Molise: temperature in calo, pioggia e neve in arrivo

MeteoWeb

Una temporanea fase di instabilità atmosferica interesserà il Molise a partire dal pomeriggio di oggi, con un progressivo indebolimento dell’alta pressione che favorirà l’ingresso di masse d’aria più fredde. Questo cambiamento determinerà un rapido aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio e della sera, con la possibilità di deboli precipitazioni che si manifesteranno soprattutto nelle ore serali.

L’aria fredda in arrivo dai Balcani avrà un ruolo determinante nel ridurre sensibilmente le temperature, accompagnando questa breve parentesi di maltempo. Il rinforzo dei venti di Grecale e Tramontana contribuirà a rendere il contesto atmosferico più dinamico e a intensificare la sensazione di freddo. Le zone costiere del Molise e le aree montuose esposte a est saranno le più esposte a brevi rovesci intermittenti tra la serata odierna e le prime ore di martedì 18 marzo. Nonostante l’instabilità prevista sia di breve durata e caratterizzata da fenomeni irregolari e poco incisivi, l’abbassamento delle temperature favorirà il ritorno della neve sull’Appennino molisano, con possibili accumuli a partire dagli 800-1.000 metri di quota.

A partire da mercoledì 19 marzo, la situazione meteorologica è destinata a migliorare rapidamente. L’allontanamento della saccatura verso la Grecia e la nuova espansione dell’alta pressione favoriranno un ritorno alla stabilità atmosferica, aprendo la strada a un periodo caratterizzato da condizioni più miti. La terza decade di marzo si prospetta all’insegna di temperature superiori alla norma, segnando una decisa inversione di tendenza rispetto alla breve ondata di freddo attesa nei prossimi giorni.

