Meteo, nebbie d’avvezione: il lato nascosto della primavera sulle spiagge

Con l’arrivo della primavera, si assiste al fenomeno delle nebbie costiere, una manifestazione atmosferica tipica di questa stagione. Si tratta di nebbie da avvezione, che si generano quando masse d’aria calde e umide scorrono sopra superfici più fredde, provocando un raffreddamento per contatto e, di conseguenza, la condensazione del vapore acqueo in minuscole goccioline sospese nell’aria. Le condizioni favorevoli alla formazione di questo fenomeno si verificano proprio in questo periodo, quando l’aria gradualmente più mite inizia a spostarsi sopra il mare, la cui temperatura superficiale è ancora piuttosto bassa a causa della maggiore inerzia termica dell’acqua rispetto alla terraferma. Sebbene siano presenti anomalie termiche positive, il mare conserva ancora l’eredità dell’inverno, e questo contrasto termico diventa il motore principale della nebbia.

Quando l’aria più calda scorre sopra le acque fredde, il raffreddamento per conduzione porta al raggiungimento della temperatura di rugiada, favorendo la formazione della nebbia, specialmente in presenza di venti deboli o brezze leggere che ne facilitano il ristagno.

Diversamente dalla nebbia da irraggiamento, che tende a dissolversi con l’aumento della temperatura mattutina, la nebbia da avvezione può persistere anche nelle ore centrali della giornata. Se il flusso di aria calda sopra il mare continua o se si instaura un’inversione termica sulla superficie marina, la dispersione della nebbia risulta difficile, soprattutto in condizioni di alta pressione che riducono la turbolenza atmosferica. Inoltre, la brezza marina che si sviluppa durante il giorno può spingere la nebbia verso la costa, mantenendola densa sui litorali e, in alcuni casi, facendola avanzare per qualche chilometro nell’entroterra.

La dissoluzione di questo fenomeno atmosferico dipende dall’arrivo di venti più secchi o più intensi, in grado di rimescolare l’aria e aumentarne la turbolenza. Anche condizioni meteorologiche più instabili o perturbate, con precipitazioni e maggiore movimento atmosferico, possono contribuire alla sua dispersione. Nel frattempo, la presenza della nebbia costiera influisce significativamente sulle temperature, limitandone l’aumento nelle ore pomeridiane. Anche in assenza della nebbia, la brezza marina trasporta aria più fresca dal mare verso la costa, mantenendo un clima più fresco rispetto alle zone interne.

Chi desidera godere dei primi tepori primaverili dovrebbe preferire le aree interne della pianura o le basse colline, dove l’effetto della brezza marina è meno pronunciato e le temperature risultano più gradevoli rispetto ai litorali, dove la percezione del freddo resta più marcata.

