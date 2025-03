Meteo, dal nuovo satellite Eumetsat immagine ogni 150 secondi

MeteoWeb

Al tempo del cambiamento climatico, “il satellite dà il suo meglio. Partiamo dal nuovissimo satellite meteorologico di Eumetsat che praticamente acquisisce un’immagine sulla Terra ogni due minuti e mezzo e sarà possibile nel prossimo futuro anche identificare le bombe d’acqua che al giorno d’oggi non si possono prevedere“. Lo ha dichiarato Marcello Manaresi, ad di G-Matics, società nata dall’incubazione presso l’Agenzia Spaziale Europea e il programma Copernicus dell’Ue a margine di un’iniziativa a Firenze. “Abbiamo satelliti che passano quattro volte al giorno – ha aggiunto -. Hanno una risoluzione in cui si vede molto bene tutta una nazione e anche magari la dimensione delle città, ma senza entrare nel dettaglio, quindi vanno bene, ad esempio, per vedere l’inquinamento dell’aria, la temperatura, le isole di calore”. “Sono fenomeni – conclude – che hanno una rapida evoluzione ma non hanno necessità di una risoluzione troppo stretta”.

