Meteo, ondata di caldo provoca mega blackout a Buenos Aires

Nel contesto di una forte ondata di caldo con temperature oltre i +40°C, la città di Buenos Aires registra in queste ore un mega blackout. Secondo le prime informazioni, sono state interessate 600.000 utenze, di cui il 50% circa già riattivate: quindi attualmente, sono al buio 360mila utenze, secondo quanto si apprende dal distributore Edesur. La stessa società conferma che l’attuale interruzione è dovuta ad un “guasto in una linea di alta tensione che coinvolge diverse sottostazioni elettriche” e che “diverse unità sono al lavoro per ripristinare il servizio”.

Secondo quanto riferiscono i media locali, il blackout, iniziato verso le 13 (ora locale), ha provocato l’interruzione del servizio di tre linee della metropolitana, oltre allo spegnimento dei semafori in diverse aree della capitale. A soffrire una breve interruzione del somministro di corrente è stato anche il palazzo di governo, la Casa Rosada, dove sono stati prontamente attivati i generatori di emergenza.

Un primo blackout di alcune ore che ha interessato oltre 500.000 utenze si era registrato nelle primissime ore del mattino di oggi.

