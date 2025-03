Meteo, ondata di freddo e neve in Marocco: traghetti sospesi

MeteoWeb

Un’ondata di freddo, per la quale è stata emessa l’allerta meteo rossa, sta interessando il Marocco. A causa del maltempo, sono stati sospesi i traghetti dal porto di Tarifa in Spagna al Marocco e viceversa. Forte vento e mare in tempesta nello stretto hanno imposto alle autorità portuali la cancellazione di numerosi collegamenti nelle due direzioni. L’ondata di freddo interesserà il Marocco fino alla sera di lunedì 10 marzo, con forti nevicate sopra i 1500 metri di quota previste nelle province del nord. Il livello di vigilanza arancione è decretato per la zona dell’Atlante che include Al Haouz, Ouarzazate, Tinghir, Chichaoua e Taroudant, dove sono previste nevicate tra i 20 e i 40 centimetri.

Sulla costa mediterranea sono previste precipitazioni consistenti, talvolta temporalesche con grandine. Anche le province di Tangeri-Assilah, Chefchaouen, Tétouan, Ouezzane, Larache e Al Hoceima sono in allerta arancione, con precipitazioni cumulative previste tra 80 e 150mm. Il maltempo con forti raffiche di vento, a velocità compresa tra i 70 e i 95km/h, si estende a tutto la costa del nord, fino a Casablanca ed Essaouira e tocca nell’entroterra anche Marrakech.

