Meteo Piemonte: alta pressione e clima mite nei prossimi giorni

Dopo una fase instabile che ha interessato il Piemonte negli ultimi giorni, il tempo è destinato a migliorare con l’arrivo di condizioni più stabili e miti. La terza perturbazione in transito in appena 72 ore, sebbene meno intensa del previsto sulle aree a nord del Po, sta progressivamente perdendo forza, lasciando spazio a un lento ma deciso miglioramento. Le ultime deboli precipitazioni, confinate prevalentemente ai rilievi alpini e alle zone di confine con la Liguria, stanno esaurendosi, segnando la fine di questa breve ma intensa fase perturbata.

Nel corso della serata di ieri e della mattinata odierna, piogge sparse, anche a carattere di rovescio, hanno interessato in particolare il settore sud-occidentale della regione, con accumuli pluviometrici che localmente hanno superato i 10-15 millimetri, soprattutto tra il Cuneese, le Langhe e il Pinerolese. Nelle valli alpine, le precipitazioni si sono presentate sotto forma di neve fino a quote prossime ai 1.200-1.500 metri, localmente anche inferiori sul Cuneese, segno di un’aria ancora fredda nei bassi strati.

A partire da domani, tuttavia, l’allontanamento verso levante della saccatura responsabile del recente maltempo favorirà l’espansione di un campo di alta pressione da Ovest, determinando un ritorno del sole e un rialzo delle temperature. Il clima tornerà a farsi pienamente primaverile, con valori massimi che, soprattutto tra mercoledì e venerdì, potranno raggiungere i 20°C in pianura. Le giornate saranno in prevalenza serene o poco nuvolose, fatta eccezione per qualche addensamento cumuliforme pomeridiano a ridosso dei rilievi alpini e appenninici, in particolare martedì lungo le zone di confine con la Liguria. Nelle ore notturne e al primo mattino, non si escludono banchi di nebbia o foschie dense sulle pianure centro-orientali, specie lungo i principali corsi d’acqua.

Nonostante il miglioramento delle condizioni atmosferiche, resta alta l’attenzione per il pericolo valanghe, che si manterrà moderato o marcato almeno fino a giovedì su gran parte delle valli alpine piemontesi. I recenti apporti di neve fresca, in particolare nelle aree di maggiore accumulo, impongono prudenza nelle attività in montagna e un costante aggiornamento tramite i bollettini ufficiali.

Guardando al fine settimana, la previsione presenta ancora margini di incertezza. I più recenti modelli meteorologici ipotizzano il passaggio di un fronte freddo nella giornata di sabato, che potrebbe determinare un nuovo temporaneo peggioramento, accompagnato da un aumento della ventilazione da nord e da un successivo calo termico. Tuttavia, si tratta al momento solo di una possibile tendenza, che necessiterà di ulteriori conferme nei prossimi aggiornamenti previsionali.

