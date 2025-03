Meteo Piemonte: alta pressione fino a sabato, poi rovesci e nevicate in quota

MeteoWeb

Un graduale aumento della pressione sul Piemonte favorisce il dissolvimento della copertura nuvolosa, lasciando spazio a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio e dalla serata. Le condizioni meteorologiche si manterranno stabili e prevalentemente soleggiate almeno fino a sabato, con temperature in linea con le medie stagionali. Tuttavia, qualche annuvolamento potrà ancora interessare le zone alpine occidentali, senza fenomeni di rilievo. Lo scenario è destinato a mutare nel corso del fine settimana, con una tendenza che volgerà verso un marcato peggioramento tra domenica e lunedì.

L’ingresso di una perturbazione atlantica porterà un aumento della nuvolosità e precipitazioni diffuse su tutta la regione, con piogge e rovesci che risulteranno più intensi nelle aree di pianura e collinari. Sulle Alpi, la quota neve si attesterà generalmente tra i 1400 e i 1500 metri, con accumuli localmente significativi alle quote più elevate.

Nella settimana successiva, il tempo sarà caratterizzato da una spiccata variabilità, con l’alternanza tra momenti soleggiati e nuove fasi instabili, durante le quali saranno possibili acquazzoni sparsi.

