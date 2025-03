Meteo Piemonte: alta pressione in rinforzo, clima stabile e primi tepori primaverili

MeteoWeb

L’alta pressione domina il quadro meteorologico del Piemonte, assicurando giornate stabili e soleggiate per l’intera settimana. Il cielo si presenterà generalmente sereno, con il transito occasionale di sottili velature che non comprometteranno la luminosità del giorno. Il rialzo termico sarà evidente, con temperature massime che raggiungeranno valori tipicamente primaverili, oscillando tra i 16 e i 18°C. Nonostante il clima mite nelle ore centrali, le temperature minime si manterranno ancora piuttosto rigide, specialmente in pianura e nei fondovalle, dove potranno avvicinarsi allo zero e favorire la formazione di deboli gelate notturne. Questo contrasto termico tra il giorno e la notte sarà una caratteristica distintiva di questa fase meteorologica.

Nel corso del fine settimana, la stabilità atmosferica potrebbe subire un cambiamento. A partire da domenica, l’avvicinarsi di una perturbazione potrebbe riportare la pioggia sulla regione, segnando la fine di questa parentesi di clima stabile e asciutto. Gli aggiornamenti nei prossimi giorni permetteranno di definire con maggiore precisione l’evoluzione del peggioramento atteso.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

