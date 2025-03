Meteo Piemonte: alta pressione protagonista, ma non durerà

MeteoWeb

Un campo di alta pressione ben strutturato sull’Europa centro-occidentale sta favorendo un inizio di marzo caratterizzato da condizioni di stabilità atmosferica e temperature decisamente miti sul Piemonte. Le giornate si presentano prevalentemente soleggiate, con valori termici superiori alle medie del periodo, in particolare nelle ore centrali della giornata. Nel pomeriggio odierno, le temperature massime hanno superato diffusamente i 14-15°C su pianure e colline, con punte locali che hanno raggiunto i 17°C. L’escursione termica giornaliera si è rivelata particolarmente marcata nei fondovalle collinari, dove in alcune aree si è registrata una differenza di oltre 20°C tra le minime notturne e le massime diurne.

Le condizioni di stabilità e il clima mite proseguiranno almeno fino a venerdì, garantendo un periodo di tempo asciutto e gradevole su gran parte della regione. Tuttavia, il quadro meteorologico sembra destinato a cambiare in modo significativo con l’avvicinarsi del fine settimana. Tra sabato e domenica, infatti, si prevede l’ingresso di un’intensa perturbazione atlantica, che dovrebbe riportare precipitazioni diffuse e di moderata intensità sul territorio piemontese. Le piogge interesseranno gran parte della regione, mentre in quota si attende un ritorno della neve al di sopra dei 1.000-1.300 metri, tra il 9 e il 10 marzo.

Si tratta di un’evoluzione che merita ulteriori conferme nei prossimi aggiornamenti, ma che segna un possibile cambio di scenario dopo diversi giorni caratterizzati dalla predominanza dell’alta pressione.

