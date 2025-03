Meteo Piemonte: dopo il breve peggioramento, primo tepore primaverile

MeteoWeb

Dopo una fase caratterizzata da una circolazione depressionaria che ha portato deboli piogge nella prima parte della giornata, il Piemonte si avvia rapidamente verso un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Già dalla serata l’instabilità tenderà ad attenuarsi, lasciando spazio a un clima più asciutto. La giornata di domenica segnerà il ritorno del bel tempo su tutto il territorio regionale, con schiarite sempre più ampie a partire dalle aree settentrionali. Questo cambiamento sarà il preludio di una settimana all’insegna della stabilità, grazie al consolidamento dell’alta pressione, che garantirà cieli sereni e un progressivo rialzo termico.

Le temperature massime raggiungeranno valori tipicamente primaverili, oscillando tra i 16 e i 18°C, mentre le minime, pur restando piuttosto basse, si manterranno vicine allo zero nelle zone di pianura. Il contrasto tra le fresche ore notturne e il tepore diurno sarà una delle caratteristiche principali di questa fase, che segna l’ingresso sempre più deciso della primavera sul territorio piemontese.

