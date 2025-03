Meteo Piemonte: ultime giornate miti, calo termico in arrivo

MeteoWeb

Il Piemonte ha vissuto, nelle ultime giornate di marzo, un assaggio quasi pieno della primavera, con condizioni atmosferiche stabili e temperature sorprendentemente miti per il periodo. Le massime hanno infatti raggiunto valori insolitamente elevati, soprattutto su pianure e colline, dove si sono toccati i 22-24°C in più aree del territorio. Il tutto accompagnato da un importante divario termico tra il giorno e la notte, con escursioni significative soprattutto nelle zone dove non si è fatto sentire il tipico vento di foehn, che in genere contribuisce a contenere le minime notturne.

Questo periodo di stabilità e clima gradevole ha portato con sé anche un innalzamento marcato dello zero termico, che è tornato a sfiorare la soglia dei 3.000 metri di quota, un livello più tipico di mesi tardo primaverili o estivi, che evidenzia quanto l’atmosfera sia stata recentemente riscaldata in modo anomalo. Tuttavia, questa fase mite sembra destinata a concludersi nel breve periodo.

Secondo le previsioni, tra martedì e giovedì è atteso un cambiamento significativo. Una massa d’aria fredda di origine orientale si prepara a raggiungere il Piemonte, determinando un sensibile calo delle temperature diurne. L’irruzione fredda sarà accompagnata da un graduale aumento dell’instabilità atmosferica, con la possibilità di qualche precipitazione, in particolare a ridosso dei rilievi alpini delle province di Cuneo, Torino e Canavese. Sebbene al momento l’entità e la distribuzione dei fenomeni restino da confermare con i prossimi aggiornamenti, l’ingresso di aria più fredda è dato ormai per certo, e porterà un clima decisamente più rigido rispetto agli standard registrati negli ultimi giorni.

