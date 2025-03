Meteo Piemonte: clima stabile e soleggiato, ma attenzione al freddo notturno

MeteoWeb

Un vasto campo di alta pressione sta interessando il Piemonte, assicurando condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutto il territorio. Dopo l’afflusso di aria fredda dai Balcani, le temperature minime resteranno piuttosto basse, favorendo la formazione di gelate anche nelle aree di pianura durante le prime ore del mattino. Tuttavia, nel corso della settimana si assisterà a una progressiva ripresa delle temperature massime, che entro giovedì si porteranno intorno ai 15°C, regalando un clima più mite nelle ore centrali della giornata.

Nonostante questa parentesi di stabilità, le previsioni confermano un netto cambiamento a partire dal weekend, quando una nuova perturbazione atlantica farà il suo ingresso sulla regione. Il peggioramento sarà marcato e potrebbe riportare condizioni di maltempo diffuso, con un incremento della nuvolosità e il ritorno delle precipitazioni.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.