Meteo Piemonte: ultime ore di sole, maltempo e freddo in arrivo

Il Piemonte sta vivendo giornate all’insegna del sole e di temperature dal sapore primaverile, ma questa fase di stabilità atmosferica sembra ormai destinata a interrompersi con l’arrivo di una perturbazione atlantica che segnerà un deciso cambiamento del tempo. A partire da domenica, il passaggio di un fronte perturbato porterà un graduale peggioramento, con un aumento della nuvolosità seguito da precipitazioni diffuse tra il pomeriggio e la serata. La pioggia si estenderà su gran parte del territorio regionale, risultando localmente intensa in prossimità del confine con la Liguria, dove l’azione delle umide correnti meridionali in quota potrà accentuare il fenomeno.

L’ingresso della perturbazione sarà accompagnato da un significativo cambiamento della massa d’aria, con il sopraggiungere di correnti più fresche di origine polare-marittima. Questo afflusso di aria più fredda determinerà una diminuzione delle temperature in quota, favorendo un abbassamento della quota neve sulle Alpi piemontesi. Con il passaggio del sistema frontale, i fiocchi potrebbero scendere fino ai 1000 metri, ma nei momenti di maggiore intensità delle precipitazioni, soprattutto nelle valli più strette tra il Cuneese, il Torinese, la Sesia e la Val d’Ossola, la quota neve potrebbe temporaneamente abbassarsi fino a 700-900 metri. Questa dinamica, legata alla maggiore intensità dei rovesci e al conseguente raffreddamento della colonna d’aria, resta ancora da confermare nei dettagli, in attesa di ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.

L’imminente peggioramento segna un netto cambiamento rispetto al clima mite e stabile che ha caratterizzato la settimana, riportando condizioni più tipicamente tardo-invernali, specialmente in montagna.

