Meteo Piemonte: minime frizzanti, ma di giorno il caldo avanza

Il Piemonte si appresta a vivere una settimana caratterizzata da condizioni meteorologiche stabili e soleggiate, grazie al consolidamento di un campo di alta pressione che garantirà giornate serene e un progressivo rialzo termico. Dopo un periodo di variabilità, il miglioramento è ormai evidente, con schiarite sempre più ampie che favoriranno un contesto di tempo asciutto e tipicamente primaverile.

L’alta pressione in rinforzo assicurerà una protezione efficace dalle perturbazioni, mantenendo il cielo prevalentemente sereno e favorendo un graduale aumento delle temperature. I valori massimi si porteranno su livelli più miti, con punte comprese tra i 16 e i 18°C, regalando un clima gradevole nelle ore centrali della giornata. Il tepore primaverile sarà dunque protagonista, accompagnato da una generale stabilità atmosferica.

Nonostante il riscaldamento diurno, le temperature minime rimarranno ancora piuttosto contenute, soprattutto nelle pianure, dove durante la notte e al primo mattino i valori si manterranno vicini allo zero. Questa escursione termica tra il giorno e la notte sarà un tratto distintivo della settimana, con un netto contrasto tra il freddo mattutino e il clima mite delle ore pomeridiane.

