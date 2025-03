Meteo Piemonte: neve in arrivo, attesi fino a 50 cm, quota in calo fino a 400 metri

MeteoWeb

Una nuova perturbazione è in arrivo sul Piemonte e porterà nevicate abbondanti sulle montagne della regione tra la serata di domenica e la mattinata di lunedì. Le ultime analisi modellistiche confermano un peggioramento delle condizioni meteorologiche, con precipitazioni nevose che potrebbero risultare particolarmente intense su diverse aree alpine, in particolare nel Cuneese, Torinese, Canavese e Biellese. Gli accumuli previsti saranno significativi, con valori compresi tra 25 e 40 centimetri al di sopra dei 1.300 metri, mentre sulle zone più esposte ai rovesci in arrivo da Sud-Sudest, in particolare nelle Alpi Liguri, Graie e Pennine, non si escludono punte di 50 centimetri oltre i 1.500 metri.

Nel pomeriggio di domenica, la quota neve sarà inizialmente compresa tra i 1.300 e i 1.600 metri, ma con il progressivo intensificarsi delle precipitazioni si assisterà a un graduale abbassamento del limite delle nevicate. Questo fenomeno sarà favorito dal rovesciamento di aria fredda e dalla successiva formazione di condizioni di omotermia, che permetteranno alla neve di scendere a quote più basse nelle valli alpine. Tra la tarda serata e le prime ore di lunedì, la neve potrebbe raggiungere i 600-800 metri su Ossola e Valsesia, mentre nel Cuneese potrebbe spingersi fino ai 400-500 metri. Sulle altre aree della regione, la quota neve si manterrà generalmente al di sopra dei 900-1.100 metri nelle valli più interne e oltre i 1.200-1.400 metri nei settori esposti verso la pianura. Gli accumuli più rilevanti sono attesi tra Canavese e Biellese, dove le precipitazioni potranno risultare più persistenti.

Questa nuova fase di maltempo conferma il ritorno delle condizioni invernali sulle Alpi piemontesi, con un contributo nevoso significativo che andrà a rimpinguare il manto nevoso in quota.

