Meteo Piemonte: scenario inedito, arriva la neve rossa

MeteoWeb

Sulle alte valli alpine del Piemonte si apre una fase marcatamente invernale, con nevicate abbondanti attese tra la serata odierna e la mattinata di domenica, in concomitanza con il transito di due distinte perturbazioni atlantiche. Le precipitazioni saranno intense e persistenti, interessando in modo particolare le zone montane tra le valli di Lanzo, il Canavese e il Biellese, dove si stima che possano accumularsi oltre 50-60 centimetri di neve fresca al di sopra dei 2.000 metri di quota.

La neve cadrà inizialmente a quote medio-alte, con un limite generalmente compreso tra i 1.200 e i 1.500 metri. Tuttavia, durante i rovesci più intensi, il calo termico temporaneo potrà favorire un abbassamento della quota neve fino ai 900-1.100 metri, soprattutto all’interno delle valli più strette e protette. In alcune zone come il Cuneese e la Valsesia, non si esclude che la neve possa spingersi localmente ancora più in basso, seppur per brevi intervalli.

Un elemento peculiare di questo peggioramento sarà la presenza in quota di polveri e pulviscolo sahariano trasportati fino alle Alpi dai flussi meridionali. Questa componente atmosferica insolita potrà interagire con le precipitazioni nevose, generando episodi di neve rossastra o color ocra. Un fenomeno raro ma documentato, che conferisce un aspetto inconsueto al manto nevoso e che merita attenzione anche per le possibili implicazioni sul fronte della sicurezza.

La combinazione tra importanti accumuli di neve fresca e il carico di sabbia in quota potrebbe infatti aumentare il rischio valanghe, soprattutto nei settori d’alta montagna, dove l’instabilità del manto nevoso risulterà accentuata nei giorni successivi. Le autorità competenti e gli escursionisti dovranno prestare massima cautela nella pianificazione di attività in quota, considerando il possibile incremento della pericolosità dei versanti innevati.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.