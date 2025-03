Meteo Piemonte: nuova fase di instabilità con piogge e nevicate sulle Alpi

MeteoWeb

La giornata odierna è stata segnata da una prima fase instabile che ha coinvolto il Piemonte, con fenomeni più evidenti nelle aree al confine con Liguria e Lombardia. Le precipitazioni registrate in mattinata, seppur moderate, hanno portato accumuli compresi tra 2 e 10 millimetri, con quantitativi leggermente superiori sui crinali appenninici dell’Alessandrino.

Tuttavia, la situazione meteorologica è destinata a peggiorare nelle prossime ore. A partire dal tardo pomeriggio e in serata, un secondo impulso instabile, più intenso rispetto al precedente, riporterà condizioni di marcata instabilità soprattutto sui settori occidentali e settentrionali della regione. In queste aree sono attese precipitazioni più consistenti, spesso a carattere di rovescio, che persisteranno in modo intermittente fino alla serata di sabato. In particolare, i settori alpini del Canavese, Biellese, Sesia e Verbano Cusio Ossola potrebbero registrare accumuli pluviometrici significativi, con valori che localmente supereranno i 50-60 millimetri.

L’instabilità atmosferica porterà anche a un’intensificazione delle nevicate sulle Alpi, specialmente tra la serata odierna e la giornata di domani. Il limite della neve si abbasserà progressivamente, raggiungendo quote comprese tra i 1.000 e i 1.200 metri nelle vallate alpine. Durante i rovesci più intensi, non si esclude la possibilità di neve umida o mista a pioggia anche a quote più basse, seppur temporaneamente.

