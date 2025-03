Meteo Piemonte: nuovo impulso freddo in arrivo, temperature in picchiata

MeteoWeb

Dopo una fase di spiccata instabilità, caratterizzata dal passaggio di perturbazioni che hanno interessato il Piemonte con piogge diffuse e localmente intense, oltre a nevicate abbondanti sulle Alpi, il quadro meteorologico è destinato a un temporaneo miglioramento. L’inizio della nuova settimana vedrà condizioni più stabili, con un lunedì prevalentemente soleggiato e temperature miti nelle ore centrali della giornata. Le massime si attesteranno tra i 14 e i 17°C nelle aree di pianura, mentre al primo mattino si registrerà un marcato calo termico, con minime che potranno scendere sotto i 5-6°C e localmente fino a 0°C nelle zone pianeggianti.

Tuttavia, tra la serata di lunedì e le prime ore di martedì, un’irruzione di aria fredda di origine artica determinerà un nuovo peggioramento. L’ingresso di masse d’aria con isoterme fino a -5/-6°C a 1.500 metri, accompagnato da venti orientali nei bassi strati, porterà a un graduale aumento della copertura nuvolosa. Questo cambiamento sarà accompagnato dall’attivazione di rovesci di pioggia sulle aree prealpine, pedemontane e sulle alte pianure, con fenomeni che interesseranno dapprima il Verbano Cusio Ossola, il Novarese, la Valsesia, il Biellese e il Canavese, per poi estendersi verso il Torinese e il Cuneese tra la tarda serata e la notte su martedì.

Le precipitazioni assumeranno carattere nevoso sulle Alpi inizialmente oltre i 1.000-1.200 metri, ma con un progressivo abbassamento del limite della neve fino ai 600 metri nel corso della mattinata di martedì, in particolare nelle valli più esposte alla pianura. Localmente, specialmente nel Cuneese, la quota neve potrebbe temporaneamente scendere ulteriormente. L’afflusso d’aria fredda determinerà anche una sensibile flessione delle temperature massime, che potrebbero non superare i 10°C nelle aree di pianura.

A partire dal pomeriggio di martedì, si assisterà a una graduale attenuazione della nuvolosità a partire dal Piemonte orientale, preludio a un mercoledì e un giovedì caratterizzati da tempo stabile e ampiamente soleggiato. Tuttavia, il raffreddamento notturno potrà favorire il ritorno di gelate anche in pianura, un elemento da monitorare con attenzione soprattutto per le colture agricole.

