Meteo Piemonte: torna il sole con temperature in rialzo

L’aumento della pressione atmosferica sta favorendo un rapido miglioramento delle condizioni meteo sul Piemonte. Dopo una fase di nuvolosità, il cielo tenderà a rasserenarsi progressivamente nel corso della giornata, con ampie schiarite già dal pomeriggio-sera. La nuova settimana sarà caratterizzata dal rinforzo dell’alta pressione, garantendo tempo stabile e ben soleggiato su tutto il territorio. Le temperature subiranno un rialzo, portando i valori massimi su livelli tipicamente primaverili, compresi tra 16 e 18°C. Tuttavia, nelle ore notturne e all’alba, il clima resterà piuttosto fresco, con temperature minime vicine allo zero nelle zone di pianura.

Questo scenario favorirà giornate piacevoli e luminose, con condizioni ideali per godere del primo tepore primaverile, segnando così l’inizio di una fase meteorologica più stabile e mite.

