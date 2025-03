Meteo Piemonte: nuova perturbazione con rovesci, temporali e neve in calo di quota

MeteoWeb

Una nuova fase di maltempo è in arrivo sul Piemonte, pronta a riportare rovesci diffusi, temporali e nuove nevicate abbondanti sull’arco alpino, con fiocchi attesi fin sotto i mille metri tra la notte e la mattinata di lunedì 24 marzo. Dopo due perturbazioni rapide ma incisive che hanno attraversato la regione nelle ultime 48 ore, portando piogge estese di moderata o localmente forte intensità, il Piemonte si appresta a vivere un ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche, alimentato da correnti sud-occidentali in quota.

Nelle ore centrali della giornata odierna si è registrata una momentanea tregua, con condizioni più asciutte e qualche schiarita, ma l’atmosfera tornerà a farsi instabile nel corso del pomeriggio e della serata. I primi fenomeni si attiveranno principalmente sui settori montuosi e pedemontani, dove non sono da escludere precipitazioni intense, con episodi di neve tonda o grandine molle fin a quote relativamente basse. Successivamente, tra la serata e le prime ore della notte, nuovi nuclei instabili si svilupperanno anche sulle pianure e colline, a partire dal Cuneese, Astigiano e Alessandrino, per poi estendersi verso il Torinese, Vercellese, Biellese, Novarese e Verbano.

In questa fase, i fenomeni potranno risultare localmente intensi, con rovesci temporaneamente forti, associati a temporali e a un sensibile rinforzo del vento. Le precipitazioni, nel corso della notte e della mattinata di lunedì, tenderanno a concentrarsi nuovamente verso i rilievi alpini, le zone pedemontane e le alte pianure. Qui si prevedono fasi instabili più marcate, con piogge insistenti e nevicate abbondanti nelle vallate alpine.

La quota neve, inizialmente collocata tra i 1.300 e i 1.700 metri, sarà soggetta a un graduale abbassamento nelle ore notturne, in particolare sotto i rovesci più intensi. I fiocchi di neve potranno scendere fino ai 1.000 metri su buona parte dei settori alpini interni, e temporaneamente spingersi anche più in basso, localmente attorno agli 800 metri.

