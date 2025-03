Meteo Piemonte: ultimi colpi d’instabilità, poi temperature sopra i 20°C

MeteoWeb

La stagione primaverile, notoriamente tra le più piovose in Piemonte insieme all’autunno, sta entrando nel vivo anche sulle regioni settentrionali italiane. In pianura, le condizioni atmosferiche appaiono generalmente stabili, con cieli poco nuvolosi e temperature massime che in queste ore raggiungono punte di 18-19°C, segnando un progressivo e graduale aumento termico tipico del periodo. Tuttavia, un quadro diverso si osserva sulle aree montuose della regione, dove l’attività atmosferica è ancora influenzata da una moderata instabilità residua.

Sui rilievi alpini e nelle zone al confine con la Liguria, si sta registrando lo sviluppo di nubi a carattere cumuliforme, che nelle ultime ore hanno generato rovesci di pioggia a macchia di leopardo. In particolare, fenomeni localmente più intensi, seppur di breve durata, sono stati segnalati tra il Torinese e il Verbano-Cusio-Ossola, accompagnati in alcuni casi anche da grandinate di piccole dimensioni. Questi fenomeni rappresentano gli effetti marginali delle correnti nord-orientali in quota, ancora presenti nella parte medio-bassa della troposfera, che scorrono lungo il margine settentrionale di una circolazione depressionaria ormai in fase di esaurimento e progressivo spostamento verso il Sud Italia.

Nel corso della serata odierna e della prossima notte, non si esclude la possibilità di nuovi temporali localizzati, in particolare tra il basso Torinese e le aree del Cuneese, dove potranno verificarsi nuovi rovesci, accompagnati da nevicate sui settori alpini marittimi al di sopra dei 1.700-2.000 metri di quota. Tali episodi saranno comunque temporanei, lasciando spazio a un miglioramento delle condizioni meteorologiche già a partire dalla mattinata di domani, quando è atteso un rasserenamento generalizzato.

La giornata di mercoledì sarà caratterizzata da un’alternanza tra sole e nuvolosità pomeridiana, legata alla formazione di modesti annuvolamenti a sviluppo verticale, soprattutto nelle aree interne e montane. Il miglioramento si consoliderà poi tra giovedì e venerdì, quando l’afflusso di aria più stabile favorirà condizioni di maggiore soleggiamento su tutto il Piemonte. In questo contesto, le temperature continueranno a salire, superando con buona probabilità la soglia dei 20°C in pianura, segnando così l’avvio di una fase più mite e tipicamente primaverile per la regione.

