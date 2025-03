Meteo Piemonte: weekend di svolta con piogge, temporali e neve a bassa quota

MeteoWeb

Dopo un lungo periodo di stabilità atmosferica e giornate caratterizzate da temperature decisamente primaverili, il Piemonte si prepara a un deciso cambiamento del quadro meteorologico. Le condizioni soleggiate che hanno dominato la settimana, con valori massimi oltre i 15°C su gran parte della pianura, lasceranno spazio a un progressivo peggioramento a partire da domenica, quando una perturbazione alimentata da aria fredda in quota, di matrice polare-marittima, influenzerà la regione con un significativo incremento dell’instabilità.

L’evoluzione atmosferica sarà determinata dall’approfondimento di una circolazione depressionaria sulla Penisola Iberica, che innescherà un flusso di correnti umide meridionali dirette verso il Nordovest italiano. Questo scenario favorirà il transito di un fronte perturbato particolarmente attivo proprio sul Piemonte, con effetti marcati tra il pomeriggio di domenica e la mattinata di lunedì.

Già dalle prime ore di domenica si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà progressivamente molto nuvoloso o coperto. Le prime precipitazioni faranno la loro comparsa nel pomeriggio, risalendo dal settore sud-occidentale e interessando inizialmente il basso Piemonte. Con il passare delle ore, le piogge si estenderanno rapidamente a tutta la regione, intensificandosi soprattutto sul Cuneese e sulle aree alpine e pedemontane comprese tra il Torinese e il Lago Maggiore. In queste zone, tra la tarda serata e la notte, non si esclude il possibile sviluppo di locali temporali.

Contestualmente, torneranno anche le nevicate su tutto l’arco alpino piemontese, con fenomeni particolarmente intensi tra la serata di domenica e la notte. La quota neve si attesterà generalmente sopra i 1.200 metri, ma in presenza di rovesci più intensi e condizioni di omotermia, potrà temporaneamente abbassarsi fino ai 700-900 metri nelle valli più strette tra Torinese, Sesia e Ossola, con possibili accumuli anche a 600 metri. Sul Cuneese, gli effetti del raffreddamento potrebbero spingere la neve fin verso i 400-500 metri.

A partire dalle prime ore della notte su lunedì, le precipitazioni inizieranno a perdere intensità, con un graduale miglioramento a partire dal basso Piemonte.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.